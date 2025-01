Salzburger Veit ist wieder oberster Hotelier

In Innsbruck wurde Walter Veit beim Kongress der Österreichischen Hotelier-Vereinigung als Präsident wiedergewählt. Er übt dieses Amt seit 2022 aus, war zuvor schon drei Jahre Vizepräsident. In der kommenden Funktionsperiode sieht er einige Herausforderungen: „Digitalisierung, Finanzierung, Nachhaltigkeit, Arbeitsmarkt und das Budgetdesaster fordern den gesamten Standort enorm. Politik und Wirtschaft werden an einem Strang ziehen müssen, damit wir aus dem Tal wieder herauskommen.“