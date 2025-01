Alexander Gorgon im Visier der Altacher

Alexander Gorgon ist zum nächsten Altacher Objekt der Begierde geworden. Der ehemalige Austria-Wien-Akteur, der zuletzt mit Benedikt Zech bei Pogon Stettin in Polen spielte, ist schon 36 Jahre alt. Das freilich stört Sportdirektor Roland Kirchler nicht sonderlich. Er erklärt auch gleich warum: „In meinem Büro hängt ein Bild von einem 36-Jährigen, der in der Saison 2007/08 für den SCR Altach elf Tore erzielt hat. Es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur gut oder nicht gut.“ Das Bild in Kirchlers Büro ist übrigens jenes, das ihm die Altacher im Sommer 2008 zum Abschied als Spieler geschenkt hatten.