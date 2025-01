Salzburg-Fans: „Das wird Alaba nicht zulassen“

Mit wenig Zuversicht und einer Riesenportion Vorfreude präsentieren sich die Salzburger Fans vor dem Champions-League-Hit am Mittwochabend (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Madrid. Viele rechnen mit einer klaren Niederlage gegen die „Königlichen“. „Das Ehrentor wird David Alaba nicht zulassen“, meint ein Bullen-Anhänger im Gespräch mit sportkrone.at-Reporter Mario Drexler am Plaza Mayor.