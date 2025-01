Bürger sollen mit Strom vom Großdach verdienen

Als Partner der Gemeinde fungiert die Agentur für Erneuerbare Energie mit Sitz in Saalfelden. Sie hat unter anderem Bürgersolaranlagen am Seniorenwohnhaus Thalgau und zuletzt am Dach der Elisabethkirche in Salzburg installiert. Die bisher größte Fläche an Photovoltaikmodulen im Auftrag der AEE-Agentur befindet sich am Dach des Schulzentrums Saalfelden.