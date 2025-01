Charmante Trickfilm-Parabel: „Memoir Of A Snail“

Das Leben von Grace ist von Verlust gezeichnet. Nach dem Tod ihrer Mutter wachsen sie und ihr Zwillingsbruder Gilbert bei ihrem alkoholkranken Vater auf. Als sie getrennt in Pflegefamilien kommen, zieht sich Grace zurück und findet Trost in ihrer Leidenschaft für Schneckenhäuschen. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zu diesem charmanten und zauberhaften Animationsfilm namens „Memoir Of A Snail“.