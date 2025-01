Mehrere Messerstiche: Mann (22) in Lebensgefahr

Schwerer Raub mit Messer

In derselben Nacht wurde ein Mann in Hernals von zwei Unbekannten ebenfalls mit einem Messer verletzt und ausgeraubt. Zuvor hatten die beiden Verdächtigen Bargeld gefordert. Als er sich jedoch weigerte, stach einer der beiden mit dem Messer zu. Der Schwerverletzte befindet sich seit der Attacke im Spital. Auch in diesem Fall fahndet die Polizei nach den beiden Unbekannten.