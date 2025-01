„Chance“: ÖFB-Teamspielerin wechselt nach England

Verena Hanshaw hat der AS Roma den Rücken gekehrt und ist am Dienstag zu West Ham United gewechselt. Die 116-fache ÖFB-Teamspielerin ist der erste Winter-Zugang der weiblichen „Hammers“, die in der Tabelle der zwölf Teams umfassenden Womens‘ Super League als Zehnte im Abstiegskampf sind. Für die seit Montag 31-jährige Linksverteidigerin, die für die Roma in dieser Saison 15 Pflichtspiele absolvierte, ist es das zweite Auslands-Engagement außerhalb von Deutschland.