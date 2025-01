CL-Hit: Salzburg „wird hier kaum wahrgenommen“

Am Mittwoch (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft Red Bull Salzburg in der Champions League auf Rekordsieger Real Madrid. „Der Gegner wird hier in Madrid kaum wahrgenommen, es wird ein klarer Sieg von Real erwartet – bei allem gebotenen Respekt“, sagt Edin Soso, Redakteur vom digitalen Fachmagazin „REAL TOTAL“, im Gespräch mit sportkrone.at-Reporter Mario Drexler.