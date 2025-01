Die Enttäuschung ist da, angesichts des Spielverlaufs geht das 29:29-Unentschieden von Österreichs Handball-Nationalteam gegen Nordmazedonien in Ordnung. Kreisläufer und Defensivchef Lukas Herburger will aber das Positive hervorheben und blickt bereits zu den nächsten beiden Partien: „Wir wollen weiter in die Spiele gehen und gewinnen“