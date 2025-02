Warum jeder einen Kamelhaarmantel braucht

Auch Ivankas 14-jährige Tochter Arabella Rose Kushner bewies bereits ein sicheres Gespür für Mode. Bei der Amtseinführung ihres Großvaters trug sie einen knielangen Cape-Mantel in Beige. Das Modell mit Mandarinkragen wurde in der Taille durch einen breiten Gürtel akzentuiert, wodurch eine klare, feminine Silhouette entstand. Kombiniert mit einer passenden Hose und schwarzen Lederstiefeln mit Blockabsätzen strahlte ihr Look schlichte Eleganz aus, die perfekt zu ihrer Mutter passte.