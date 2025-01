Nach 25 Minuten gab es schon ersten Ordnungsruf

Die Opposition befürchtet eine Beschneidung ihrer Rechte. Denn es sei ihnen Dienstagfrüh mitgeteilt worden, dass Befragungen nur noch an das jeweils zuständige Regierungsmitglied gestellt werden sollen – und nicht mehr, wie am Dienstag zweimal der Fall, an Landeshauptmann Mario Kunasek in seiner Gesamtverantwortung. Das wollte Swatek thematisieren – und hervorheben, dass gerade die FPÖ in der letzten Periode zahlreiche Anfragen direkt an die Landesspitze gestellt hat.