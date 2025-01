Haselmayer: „FPÖ-Wähler wollen harte Ansagen“

Im Burgenland wären die Wähler auch nicht so flexibel wie in anderen Bundesländern, wo die Regierenden abgestraft wurden. Haselmayer: „Etwa Johanna Mikl-Leitner, die starke Landeshauptfrau in Niederösterreich. Minus zehn Prozent. Ich denke aber auch an Tirol. Oder an Vorarlberg mit Herrn Wallner als Landeshauptmann. Die Wählerinnen und Wähler werden immer flexibler. Im Burgenland war das nicht der Fall, das hat sicher mit der Person Hans Peter Doskozil zu tun.“