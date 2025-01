„So ein Spiel darf nie normal sein“

Nur noch zweimal schlafen, dann erfüllen sich viele Bullen-Kicker einen Traum und dürfen in der Champions League beim amtierenden Sieger Real Madrid antreten. Nach einem freien Samstag bat Trainer Thomas Letsch seine Mannschaft gestern in Taxham zu zwei Trainings, heute steigt eine weitere Einheit, ehe es am Dienstag per Flieger in die spanische Hauptstadt geht.