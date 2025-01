Thomas Fussenegger geht in Hohenems ins Rennen

Trotz neuer Gesichter auf der Kandidatenliste dürfte es für die Volkspartei in Hohenems nicht viel zu holen geben. Seitdem Dieter Egger (FPÖ) im Jahr 2015 den damaligen Amtsinhaber Richard Amann (ÖVP) in der Stichwahl vom Bürgermeistersessel verdrängt hat, ist die Nibelungenstadt fest in blauer Hand.