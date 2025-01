WM-Spezial: Alles zum Aufstieg in die Hauptrunde

Frimmel: „Wir träumen groß“

Durch den Ausfall von Mykola Bilyk vor dem Turnier (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) ist Seppo Frimmel in die Rolle des Kapitäns geschlüpft. Nach der überstandenen Vorrunde zeigt sich der 29-Jährige für die bevorstehenden Hauptrunden-Spiele optimistisch. Gegen Nordmazedonien, Ungarn und die Niederlanden tritt man in dieser Woche im Zwei-Tages-Rhythmus in Varazdin (KRO) an. Was ist möglich? „Wir träumen groß“, gibt Frimmel die Marschroute vor.