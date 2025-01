Novak Djokovic gegen Carlos Alcaraz – heute LIVE

„Ich glaube, jeder hat gewisse Schwächen, das hängt gar nicht so sehr vom Belag ab“, glaubt Alcaraz. Befragt nach den Schwächen von Djokovic, meint er: „Nur wenig bis keine. Es wird das erste Mal sein, dass ich gegen ihn bei einem Grand Slam auf Hartplatz spiele, also schauen wir.“ Djokovic stellt sich auf ein langes Match ein. „Ich erwarte einen großen Kampf, so wie es in den meisten Matches gegeneinander ist.“ Und der Serbe lobt den Spanier: „Er ist ein sehr dynamischer, explosiver und sehr talentierter und charismatischer Spieler. Toll zum Zuschauen, nicht so toll, wenn man gegen ihn spielt“, sagte Djokovic lächelnd.