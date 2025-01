Kids an Bord: Lenkerin raucht während Fahrt Joint

Die Polizei hatte am Sonntagvormittag in Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) auf der B176 routinemäßige Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei geriet eine Lenkerin ins Visier der Beamten, die augenscheinlich während der Fahrt einen Joint in ihrer Hand hielt. Das Auto wurde daraufhin sofort angehalten.