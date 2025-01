Union Berlin beendet Niederlagenserie gegen Mainz

Union Berlin ist in der deutschen Fußball-Bundesliga ein Befreiungsschlag gelungen. Nach sieben Niederlagen in Folge sowie zehn Partien ohne Sieg setzten sich die Berliner am Sonntag im Heimspiel der 18. Runde gegen den Sechsten FSV Mainz 05 mit 2:1 durch und kletterten in der Tabelle auf Platz zwölf.