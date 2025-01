„Parteitaktik darf nicht im Mittelpunkt stehen“

Der neue steirische SPÖ-Chef Max Lercher ist ein enger Vertrauter des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil und am Sonntag auch in Eisenstadt. „Die Politik muss die Sorgen und Probleme der Bevölkerung in den Mittelpunkt stellen, nicht Parteitaktik“, so Lerchers Lehre aus dem Wahlergebnis.