Vandalen legten Stamm auf Radweg, Biker verletzt

Einen üblen Scherz haben sich zumindest zwei derzeit noch unbekannte Vandalen an der Bregenzer Pipeline erlaubt. Laut Angaben der Polizei sollen die „Witzbolde“ in der Nacht auf Sonntag – vermutlich zwischen 1 und 3 Uhr – einen Baum gefällt und den Stamm dann auf den Fahrradweg entlang der Pipeline in Richtung Lochau gelegt haben.