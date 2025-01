Vulkan Ibu heuer schon 1000 Mal ausgebrochen

Evakuierung von sechs Dörfern angeordnet

Der Vulkan Ibu war zuletzt am Mittwoch ausgebrochen und hatte eine bis zu vier Kilometer hohe Rauch- und Aschewolke in den Himmel gespuckt. Die indonesischen Behörden riefen umgehend die höchste Alarmstufe aus und ordneten die Evakuierung von sechs Dörfern mit insgesamt 3000 Einwohnern an.