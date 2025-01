Seppo Frimmel traut ÖHB-Team das Viertelfinale zu

Zum Abschluss der WM-Vorrunde kassiert Österreich gegen Frankreich die erste Niederlage. Beim 35:27 begeht man teilweise unnötige Fehler, trotzdem bietet man der Grande Nation die Stirn. Was ist ab Dienstag in der Hauptrunde möglich? „Wir träumen groß“, so Kapitän Sebastian Frimmel, der mit einem Auge in Richtung Viertelfinale schielt.