20-Jähriger aus Kalsdorf seit Mittwoch vermisst

Jeder Hinweis zählt

Man suchte schon mit Drohnen nach ihm, auch Suchhundestaffeln von Rettung und Polizei waren am Freitag und am Samstag im Einsatz. Jeder Hinweis aus der Bevölkerung könnte entscheidend sein – bitte wenden Sie sich an die Polizei Kalsdorf unter 059133/6142100 oder direkt unter 133.