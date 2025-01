Nach einem harten Leben kam im Alter die große Not

Miete auf 900 Euro erhöht – unleistbar!

Irgendwie ging es immer weiter, auch wenn vielleicht eine Urlaubsreise so weit weg war wie für andere der Mond. „Es ist ja auch bei uns so schön.“ Aber jetzt bricht’s ihnen finanziell das Genick. Die Miete für die 80 Quadratmeter große Mietwohnung mit der Uraltküche wurde auf 900 Euro erhöht – ohne Strom und Heizung! „Das sind in Summe fast 1200 Euro. Dazu kommen Versicherungen, alles, was Vorschrift ist. Da bleibt mit den 2000 Euro Pension von meinem Mann nicht genug für die Lebensmittel.“