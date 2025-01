„Eine Inflation schiebt Probleme immer auf“

Das würde heißen, dass die gängige Darstellung falsch ist, nach der die Weltwirtschaftskrise quasi „von außen“ – beginnend mit dem „schwarzen Freitag“ an der New Yorker Börse –, von den USA auf Europa, auf Österreich übergeschnappt ist? Die Probleme waren offenbar längst in den Bilanzen versteckt.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen den US-amerikanischen und der österreichischen Wirtschaft zu dieser Zeit. In den USA hat die Wirtschaft vor der Weltwirtschaftskrise geboomt, bei uns hat es zuvor keinen Boom gegeben. In Österreich trat die Krise in zwei Wellen auf: 1929 setzte der erste Schock ein, ausgelöst durch den Finanzkollaps an der Wall Street; 1930 glaubte man kurz, dass alles wieder vorbei wäre, und gleich 1931 kam der nächste Schock durch den Zusammenbruch der Creditanstalt. Es heißt immer, die Creditanstalt habe sich an der – von der Politik erzwungenen – Übernahme der Allgemeinen Bodencreditanstalt übernommen.