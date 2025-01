Dianas tiefer Ausschnitt brach mit dem Protokoll

Ihr erstes Erscheinen in der Gesellschaft an der Seite ihres Verlobten wurde für Prinzessin Diana zum Spießrutenlauf. Anlässlich des Aufenthalts von Fürstin Grazia Patrizia am 9. März 1981 in London begleitete sie Prinz Charles in die Goldsmith Hall, wo die monegassische Landesmutter eine Lesung hielt.