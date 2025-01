Umweg wegen Umbau kostet pro Tag rund 26 Stunden

Weil am derzeitigen Eingangsvorplatz beim Krankenhaus der „Barmherzigen Schwestern“ in Linz umgebaut wird – es entsteht der neue Bauteil M -, ist die ehemalige Rettungszufahrt in die Tiefgarage Geschichte. Zumindest für zwei Jahre müssen die Sanitäter „ums Eck“ in der Langgasse parken und die Patienten – statt einfach in den Lift – quer durchs Ordensklinikum transportieren.