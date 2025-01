Cameron Diaz und Jamie Foxx sind „Back in Action“

Beim Stichwort – wie der Hollywoodsuperstar ihre Rückkehr zum Filmemachen empfand? „Es war wie Fahrradfahren. Wenn man etwas so lange macht, ist es im Muskelgedächtnis verankert. Und ehrlicherweise hat sich nicht sehr viel verändert, was das Filmemachen betrifft. Man arbeitet immer noch mit denselben Teams zusammen – von der Requisite bis zum Elektriker. Es ist immer noch derselbe Tanz, da war es einfach, hineinzuspringen“, erzählte sie der „Krone“ im Interview. Und das, obwohl es in ihrer ersten Rolle mit viel – wie der Filmtitel schon verrät – Action und Körpereinsatz zur Sache geht. „Ich habe es geliebt, ich bin eine sehr körperbewusste Person“, verrät Diaz. Auch Foxx genoss die Kampfszenen: „Es war großartig – einerseits den Prozess mitzubekommen und dann zu sehen, wie sie im Schnitt alles zusammengefügt haben. Das sieht alles so nahtlos aus. Es rockt einfach.“