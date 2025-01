„Das Rote Kreuz ist eine Säule in meinem Leben“

In der Zeit erlebt man mit Sicherheit viele einschneidende Erlebnisse?

Natürlich. Besonders schrecklich war das Unglück am See in St. Andrä und das Hochwasser in Lavamünd. Wenn man sieht, dass Menschen von einer Minute auf die andere alles verlieren. Damals war ich wirklich sprachlos. Aber es gab nicht nur Negatives, sondern auch viel Positives. Unter anderem haben wir die Euro 2008 abgewickelt.