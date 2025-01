Zusammenleben funktionierte damals ohne Gewalt

Doch trotz dieser Unterschiede zeigten die kulturellen Spuren ein überraschend einheitliches Bild. „Es ist bemerkenswert, dass zwei genetisch so verschiedene Gruppen eine gemeinsame Kultur entwickelten“, erklärt Walter Pohl von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). „Grabbeigaben und Lebensweise der Menschen sind in beiden Siedlungen nahezu identisch. Es gab also keine Anzeichen von Parallelgesellschaften.“