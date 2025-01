Gegenwind für die Windkraft? So steht Landtag dazu

Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Diese Frage beantworteten letzten Sonntag in einer Volksbefragung in Kärnten 51,5 Prozent mit Ja und 48,5 Prozent mit Nein. In Tirol steht zwar bis dato noch kein einziges Windrad, darüber debattiert wird aber immer wieder. Wie stehen die im Landtag vertretenen Parteien zu einer solchen Volksbefragung? Denkbar oder ein absolutes „No-Go“. Die „Krone“ hat nachgefragt.