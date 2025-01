Bankräuber stand geduldig in der Schlange

20 Jahre jung ist der Lehrling, der am Freitag aus der Haft ins Landesgericht Linz vorgeführt wird. Er hatte ein Einkommen, ein geregeltes Umfeld und gute Aussichten. Trotzdem hatte er sich am 20. November des Vorjahres mit einem Messer in der Tasche und einer FFP2-Maske im Gesicht aufgemacht, die Volksbank in der Linzer Zeppelinstraße zu überfallen.