Acht Monate altes Baby mit Mutter verunglückt

Tragischer Unfall kurz nach 10 Uhr am Donnerstag, 16. Jänner, im Waldviertel: Eine 28-jährige Lenkerin kam mit ihrem acht Monate alten Baby auf der L 8164 zwischen Niederedlitz und Göpfritzschlag im Bezirk Waidhofen an der Thaya von der Straße ab, schlitterte über eine Böschung in den angrenzenden Wald und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum.