Haftstrafe für kroatischen Zechpreller

Zuerst bucht sich der Arbeitslose für zwei Nächte in einem Hotel in Vorarlberg ein. Als er am Abreisetag dem Wirt die Rechnung mit einem 1000-Franken-Schein zahlen will, lehnt der allerdings ab und schickt ihn zum Wechseln auf die Bank. Worauf der Angeklagte verspricht, gleich wiederzukommen, in Wahrheit jedoch das Weite sucht. Dieselbe Nummer zieht der Kroate dann auch in einem Hotel in Tirol ab.