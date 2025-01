Tierschutzverein lädt zu „Pfusch am Bau live“

13 Mängel samt Unterpunkten

Wie berichtet, will das Bauunternehmen noch 385.000 vom Tierschutzverein. Dieser listete 13 Mängel samt Unterpunkten auf und will nicht zahlen. Einer der Knackpunkte sind Estriche ohne Gefälle in den Hunderäumen, in denen das Wasser nicht in die Gullys abläuft.