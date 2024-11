„Pfusch“ bei Hundehaus? Harte Fronten im Prozess

Das Bauunternehmen Strabag will noch 385.000 Euro vom Tierschutzverein für Tirol, der aber „Pfusch am Bau“ sieht und nicht zahlt. Beim Auftakt zum Zivilprozess wurden verhärtete Fronten klar, nun sind Zeugen und Gutachter am Wort und es wird wohl sündteuer . . .