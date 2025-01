Seltener Vogel kommt der Windkraft in die Quere

„Unsere Anlage in der Wild im Bezirk Horn zeigt, wie zäh und frustrierend der Erneuerbaren-Ausbau vorangeht“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach einigermaßen frustriert. Seit 2014 (!) versucht die EVN mit der W.E.B zehn Windräder zur Versorgung von etwa 35.000 Haushalte mit grünem Strom zum errichten. Doch trotz Gutachten, Prüfungen und einem positiven UVP-Bescheid im letzten Jahr kommt das Vorhaben nicht vom Fleck. Was als ambitioniertes Vorzeigeprojekt begann, droht im Genehmigungschaos zu versinken. Dabei gilt das Areal als eines der ökologisch am gründlichsten untersuchten in ganz Österreich.