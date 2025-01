Tobi Wagner: „Dazu war es zu sehr Pflichtaufgabe“

Österreichs Handballer sind am Tag danach erleichtert darüber, dass man in der WM-Vorrunde die Auftakthürde Kuwait genommen hat. Im krone.tv-Interview spricht Kreisläufer Tobias Wagner über den 37:26-Erfolg, will ihn euphorisch gesehen aber auch auf die Bremse drücken. „Dazu war es zu sehr Pflichtaufgabe“, betont der 29-Jährige.