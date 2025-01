Spatenstich für neuen Bildungscampus

Baustart im Sommer

„Der Bildungscampus Eisenstadt ist eines jener kommunalen Infrastrukturprojekte, die das Land im Rahmen seines historischen Paktes zur Finanzierung von kommunalen Infrastrukturprojekten unterstützt, die Gemeinden selbst nicht stemmen könnten“, so Doskozil. „Investitionen in Bildung und Kinderbetreuung sind Investitionen in die Zukunft“, ergänzt Steiner. Baubeginn ist im Sommer 2025, die Eröffnung soll im September 2026 stattfinden.