Leichtes Geld im Internet ist meist Betrugsfalle

Große Welle an Betrugsattacken

Dass Betrug in allen möglichen Formen vorkommt, weiß auch Gerald Sakoparnig, Betrugsexperte vom LKA. „Am Wochenende gab es wieder eine große Welle an ,Fake-Polizisten’ mit mehr als 100 Attacken im Raum Linz“, so Sakoparnig. Auch angebliche Rückzahlungen oder Mails im Namen von Polizisten, die vorgeben zu wissen, man hätte Kindesmissbrauchsmaterial konsumiert, seien derzeit häufig. In Bälde sollen wieder der Steuerausgleich, sowie allzu günstige Urlaubsangebote und Konzerttickets folgen.