Dritter Grand Slam für Lienzer Tennis-Hoffnung

Premiere in „Down Under“! Die Osttirolerin Lilli Tagger schlägt ab Samstag bei den Australian Open der Juniorinnen auf. „Ich möchte drei bis vier Runden überstehen“, nimmt sich die 16-Jährige als Ziel vor. Für sie ist es schon die dritte Teilnahme an einem Grand Slam der Junioren, nachdem sie im Vorjahr schon in Wimbledon und bei den US Open dabei war.