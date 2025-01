Schläger (27) attackiert Bruder und droht mit Tod

In der Nacht auf Dienstag soll es in Wien-Hietzing zu einem heftigen Streit zwischen zwei Brüdern gekommen sein. Möglicherweise dürfte einer der Brüder den Notruf selbst abgesetzt haben, denn als die Beamten am Einsatzort eintrafen, wurden sie bereits von dem jüngeren der beiden Brüder empfangen.