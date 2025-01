„Frittenbude“ wird Headliner bei Altstadt-Festival

„Orientieren uns nicht an Salzburg“

Dass am 28. Juni auch Seekirchen sein Stadtfest feiert und nun auch kurzfristig die Stadt Salzburg, sorgt in Hallein für keine trüben Mienen. Candido: „Wir orientieren uns nicht an Salzburg, sondern an internationalen Standards. Hallein hat eine eigene Identität, die durch Qualität, Kreativität und konsequente Weiterentwicklung geprägt ist. Ich bewerte Veranstaltungen anderer Städte nicht – wir gehen hier in Hallein unseren eigenen Weg.“