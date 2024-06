Granada: „Die Kulisse ist das Schleppen wert“

Lebhaft und herzlich – so kennt man hier das Stadtfest. Was macht für euch den Reiz aus, hier zu spielen?

In erster Linie ist es, dass wir einen freien Termin auf unserer Tour hatten (lacht). Nein, wir würden nicht jedes Stadtfest spielen. Aber es war von Anfang an ein ganz herzlicher Kontakt mit den Verantwortlichen und man hat im Mailverkehr schon eine herzliche Stimmung gespürt und dass das Miteinander viel Bedeutung hat.