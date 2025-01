Sonderermittler entrüstet über Kritik an Justiz

„Andere Präsidenten haben Familienmitglieder begnadigt, aber keiner von ihnen hat dies zum Anlass genommen, die Beamten des Justizministeriums allein auf Grundlage falscher Anschuldigungen zu diffamieren“, so Weiss in dem Bericht. Der Präsident hatte in seiner Mitteilung zur Begnadigung im Dezember die Ansicht geäußert, dass Hunter Biden nur verfolgt worden sei, weil er sein Sohn ist und das Verfahren politisch beeinflusst worden sei.