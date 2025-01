Musks und Weidels Plausch löst EU-Überprüfung aus

„Wir prüfen derzeit, ob das Ausmaß groß genug ist“, schilderte die für Technologiepolitik zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Henna Virkkunen, dem Sender. Die Kommission untersuche nun, ob das live gestreamte Gespräch zwischen Musk und Weidel auf X vergangene Woche in unlauterer Weise aufgebauscht worden sei, um einem politischen Kandidaten einen Vorteil zu verschaffen. Das verstoße nämlich gegen das DSA, so „Bloomberg TV“ am Montag.