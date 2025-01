„Feuer ist drei Blocks von meinem Haus entfernt“

Die zweifache Melbourne-Siegerin erklärte, sie wisse nicht genau, wie schlimm die Lage wirklich sei. „Aber ich glaube, das Wichtigste, wofür ich dankbar bin, ist, dass alle in meiner Familie in Sicherheit sind.“ Im Spiel gegen Garcia sei die Konzentration nicht die beste gewesen, so Osaka. „Aber offensichtlich habe ich gewonnen, also denke ich, dass es eine akzeptable Leistung war.“ Sie befinde sich in einer Art Schwebezustand. „Aber es motiviert mich auch, hoffentlich so lange wie möglich hier (in Melbourne, Anm.) zu bleiben.“