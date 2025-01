Klirrende Kälte macht Eislaufen wieder möglich

Die Minusgrade der letzten Tage haben sich ausgezahlt, viele Plätze Kärntens sind seit Sonntag wieder zum Eislaufen freigegeben worden. In Klagenfurt kann man am Lendkanal mitten in der Stadt das Eislaufvergnügen genießen. Am Weißensee machte die Feuerwehr das Eislaufen wieder möglich.