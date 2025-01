Papierhersteller hat das Schwarz-Weiß-Denken satt

Werbung auf Papier bleibt besser in Erinnerung

Brunbauer ärgert das: „Wenn man sich anschaut, welche CO₂-Mengen die Digitalisierung generiert – das ist mindestens so viel wie der weltweite Flugverkehr.“ Die wachsende Zahl an Rechenzentren, die nötig sind, würden das Klima belasten: „Rechenzentren brauchen Kühlungen und Strom“, sagt der Unternehmer, der auch auf Studien verweist, dass Papierwerbung noch immer besser in Erinnerung bleibt: „Sie ist viel vertrauenswürdiger als ein E-Mail oder ein Newsletter.“