Mark Hamill fassungslos: Sein Haus steht noch!

„Unsagbar tiefer Schmerz“

Steve Guttenberg machte beim Ausbruch der Feuer Schlagzeilen, weil er seinen Nachbarn beim Kampf gegen die Flammen half. Das Haus des „Police Academy“-Stars ist eines der ganz wenigen, das in seiner Straße noch steht. Doch happy klang der 66-Jährige im Interview mit der AP nicht, im Gegenteil. Das Schicksal der Menschen in seiner Umgebung hat ihm schwer zugesetzt: „Es fühlt sich an, als wäre jemand ganz unverhofft gestorben. Als wäre er vom Auto überfahren worden. Man ist im Schock, weil man das niemals erwartet hätte.“